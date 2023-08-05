Сброшенная с дрона взрывчатка выбила стёкла в храме Курской области
Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области
Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рыльске Курской области. Обложка © wikipedia / Сиверян
Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльске Курской области. В результате атаки были повреждены окна в административных зданиях, а также выбиты стёкла в Покровском храме. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме", — написал он в телеграм-канале и добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 4 августа, сбила беспилотники над Бердянском и акваторией Азовского моря. Это были ударные украинские дроны.