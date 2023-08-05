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4 августа, 21:04

Сброшенная с дрона взрывчатка выбила стёкла в храме Курской области

Старовойт: Беспилотник ВСУ сбросил взрывные устройства в Рыльске Курской области

<p>Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рыльске Курской области. Обложка © wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%8B_(%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA)#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сиверян</a></p>

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рыльске Курской области. Обложка © wikipedia / Сиверян

Украинский беспилотник сбросил взрывные устройства в городе Рыльске Курской области. В результате атаки были повреждены окна в административных зданиях, а также выбиты стёкла в Покровском храме. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства. К счастью, пострадавших нет. Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме", — написал он в телеграм-канале и добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, зафиксировано пять прилётов

Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино, зафиксировано пять прилётов

Ранее сообщалось, что российская система противовоздушной обороны в ночь на пятницу, 4 августа, сбила беспилотники над Бердянском и акваторией Азовского моря. Это были ударные украинские дроны.

Оксана Попова
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