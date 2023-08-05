В Чехии официанты включили гимн России обедавшим в кафе украинкам

В чешском кафе CottonClub Brandý официанты включили для обедавших в заведении украинок гимн России. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на одну из девушек.

В Чехии официанты включили российский гимн, когда в заведение пришли две украинки. Видео © Twitter / @uasupport999

По данным издания, всё произошло в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. Две украинки зашли пообедать в кафе, и одна из них попросила пароль от Wi-Fi, на что официант заявил, что "интернет только русский". Затем сотрудник заведения отошёл от стола и включил гимн России.

Украинка подумала, что официанты перепутали её с россиянкой, и пошла объясняться с ними. Так, она сообщила им, что является гражданкой Украины, на что сотрудники отреагировали фразой: "И что?" — и посмеялись.

На этом официанты не остановились и после российского гимна якобы даже включили сигнал воздушной тревоги. По данным издания, администрация кафе позже извинилась перед украинками и сообщила, что официанта, который включил гимн, уволили.