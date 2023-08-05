В Чехии официанты включили гимн России обедавшим в кафе украинкам
"Страна.ua": Чешские официанты включили гимн России обедавшим в кафе украинкам
В чешском кафе CottonClub Brandý официанты включили для обедавших в заведении украинок гимн России. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на одну из девушек.
В Чехии официанты включили российский гимн, когда в заведение пришли две украинки. Видео © Twitter / @uasupport999
По данным издания, всё произошло в городе Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав. Две украинки зашли пообедать в кафе, и одна из них попросила пароль от Wi-Fi, на что официант заявил, что "интернет только русский". Затем сотрудник заведения отошёл от стола и включил гимн России.
Украинка подумала, что официанты перепутали её с россиянкой, и пошла объясняться с ними. Так, она сообщила им, что является гражданкой Украины, на что сотрудники отреагировали фразой: "И что?" — и посмеялись.
На этом официанты не остановились и после российского гимна якобы даже включили сигнал воздушной тревоги. По данным издания, администрация кафе позже извинилась перед украинками и сообщила, что официанта, который включил гимн, уволили.
Ранее сообщалось, что полиция Германии вынуждена ежедневно по несколько раз выезжать в общежития для украинских беженцев для урегулирования обстановки. Украинские беженцы доставляют проблемы не только социальным учреждениям, но и полиции: только за первые три месяца этого года правоохранители совершили 230 выездов в места размещения приезжих из Незалежной, что составляет примерно два-три вызова в день.
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