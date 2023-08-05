В России работающим удалённо женщинам в декрете предложили сохранить пособие

В России предложили разрешить женщинам в декрете работать удалённо с сохранением пособия по уходу за ребёнком. С такой инициативой выступил председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет газета "Известия".

По его словам, у женщин должна быть возможность сохранить профессиональную квалификацию, совмещая любимое дело с материнством. Слуцкий подчеркнул, что 1,5–3 года в декрете могут негативно отразиться на финансовом положении семьи, а ещё на моральном настроении матери, которая желает самореализовываться.

Депутат считает, что баланс между карьерой и материнством — важный фактор развития современного общества и государства, ведь, когда женщина чувствует себя независимой, она может позволить "всё остальное, в том числе рождение ребёнка".

"Возможность дистанционной работы придаст женщинам уверенность в финансовом положении. ЛДПР предлагает сохранить пособие по уходу за ребёнком дистанционно работающим женщинам. Таким образом, будет исключён выпадающий заработок", — пояснил Слуцкий.

Слуцкий напомнил, что дистанционный формат работы не только возможен, но и позволяет выполнять трудовые обязанности в полной мере, что показал период пандемии коронавирусной инфекции. Сейчас же, по словам парламентария, государство не имеет основания для сохранения пособия по уходу за ребёнком для работающих удалённо женщин, однако новый закон сможет обязать работодателя сохранить выплаты.