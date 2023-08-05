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5 августа, 00:44

В Москве в Малом Ржевском переулке столкнулись два мотоциклиста

В Москве в Малом Ржевском переулке столкнулись два мотоциклиста, есть пострадавшие

В Москве в Малом Ржевском переулке произошла серьёзная авария: столкнулись два мотоциклиста. Как стало известно Лайфу, в результате ДТП есть пострадавшие. Об их состоянии пока ничего не известно.

Авария, произошедшая в Москве в Малом Ржевском переулке, 3. Столкнулись два мотоциклиста. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места аварии. На них видно, что один из участников аварии, предположительно женщина, лежит на траве, а вокруг находятся правоохранители. Водитель двигается с большим трудом: видимо, повреждения достаточно серьёзные. Сбоку суетится мужчина, предположительно другой мотоциклист.

"Офигеть. Только что, по ходу [произошло]", — отреагировал очевидец.

Ребёнок погиб и девять человек пострадали в жуткой аварии в Приморье

Ребёнок погиб и девять человек пострадали в жуткой аварии в Приморье

Ранее в Первоуральске два пассажира автомобиля Honda Fit, один из которых ребёнок, погибли после столкновения с минивэном Mazda MPV. Девять человек пострадали. Авария случилась сегодня около 13 часов по московскому времени.

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LIFE

Анатолий Симоненко
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