В Москве в Малом Ржевском переулке столкнулись два мотоциклиста

В Москве в Малом Ржевском переулке произошла серьёзная авария: столкнулись два мотоциклиста. Как стало известно Лайфу, в результате ДТП есть пострадавшие. Об их состоянии пока ничего не известно.

Авария, произошедшая в Москве в Малом Ржевском переулке, 3. Столкнулись два мотоциклиста. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказались кадры с места аварии. На них видно, что один из участников аварии, предположительно женщина, лежит на траве, а вокруг находятся правоохранители. Водитель двигается с большим трудом: видимо, повреждения достаточно серьёзные. Сбоку суетится мужчина, предположительно другой мотоциклист.

"Офигеть. Только что, по ходу [произошло]", — отреагировал очевидец.