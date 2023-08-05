Скорость ударов российских ракет увеличится с новыми системами связи

Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счёт новых систем связи, которые должны обеспечить более высокую загрузку полётных заданий в комплексы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полётные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счёт увеличившегося объёма передачи данных в единицу времени", — рассказал собеседник информагентства.

Данные системы связи позволят российским военнослужащим более оперативно наносить удары по выявленным целям. Также они ускорят реагирование войск на действия противника.

По словам ведущего специалиста в области беспилотной авиации Дениса Федутинов, коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Особенно она актуальна для флота и ракетных комплексов, чтобы обеспечить оперативное получение и выполнение задания.