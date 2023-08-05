Скорость ударов российских ракет увеличится с новыми системами связи
РИА "Новости": Скорость ударов ракетами РФ вырастет за счёт новых систем связи
Скорость нанесения ударов российскими подвижными ракетными комплексами вырастет за счёт новых систем связи, которые должны обеспечить более высокую загрузку полётных заданий в комплексы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Для российских войск разработаны коротковолновые линии связи, которые позволят значительно быстрее загружать полётные задания в подвижные ракетные комплексы различного назначения за счёт увеличившегося объёма передачи данных в единицу времени", — рассказал собеседник информагентства.
Данные системы связи позволят российским военнослужащим более оперативно наносить удары по выявленным целям. Также они ускорят реагирование войск на действия противника.
По словам ведущего специалиста в области беспилотной авиации Дениса Федутинов, коротковолновая связь дублирует спутниковые и кабельные линии связи. Особенно она актуальна для флота и ракетных комплексов, чтобы обеспечить оперативное получение и выполнение задания.
Ранее Лайф писал, что в России разработали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2 для истребителей Су-57, которые опережают аналогичные разработки в США на пять-десять лет.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ