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3 августа, 09:35

Польскую армию вооружат сотнями управляемых противотанковых ракет Spike-LR

На вооружение в Польскую армию в течение ближайших лет поступят несколько сотен управляемых противотанковых ракет Spike-LR. Такое заявление сделал в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы последовательно укрепляем противотанковые возможности нашей армии", — сообщил Блащак, добавив, что сегодня министерство обороны страны подписало очередной контракт с польским ВПК на поставку нескольких сотен ракет Spike-LR.

Белоруссия предостерегла Польшу от наращивания группировки войск на границе

Белоруссия предостерегла Польшу от наращивания группировки войск на границе

Ранее Лайф писал, что в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. Минобороны Польши, со своей стороны, заявило, что винтокрылые машины засекли в районе Беловежи. А в Минобороны Белоруссии назвали эти обвинения оправданием наращивания сил на границе. В результате польский министр обороны действительно распорядился усилить военную группировку на границе с РБ.

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Twitter / Мариуш Блащак

Юрий Лысенко
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