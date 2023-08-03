Польскую армию вооружат сотнями управляемых противотанковых ракет Spike-LR
На вооружение в Польскую армию в течение ближайших лет поступят несколько сотен управляемых противотанковых ракет Spike-LR. Такое заявление сделал в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
"Мы последовательно укрепляем противотанковые возможности нашей армии", — сообщил Блащак, добавив, что сегодня министерство обороны страны подписало очередной контракт с польским ВПК на поставку нескольких сотен ракет Spike-LR.
Ранее Лайф писал, что в МИД Польши был вызван поверенный в делах Белоруссии Александр Чесновский из-за якобы нарушения границы двумя вертолётами республики. Минобороны Польши, со своей стороны, заявило, что винтокрылые машины засекли в районе Беловежи. А в Минобороны Белоруссии назвали эти обвинения оправданием наращивания сил на границе. В результате польский министр обороны действительно распорядился усилить военную группировку на границе с РБ.
Twitter / Мариуш Блащак