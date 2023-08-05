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5 августа, 02:26

Украинский режиссёр раскрыл "реальную плату" Запада за помощь Зеленскому

Украинский режиссёр Лопатёнок: Запад укрепил экономику РФ своей поддержкой Киева

Поддержка западными странами Киева обернулась для этих государств колоссальными экономическими убытками, в то время, как Россия вошла в пятёрку пяти крупнейших экономик мира. Об этом заявил украинский режиссёр Игорь Лопатенок.

"Внезапно Германия, Франция и Великобритания терпят убытки в показателях ВВП по ППС, а подверженная адским санкциям Россия поднялась на пятую позицию. Это реальная плата за помощь Зеленскому в уничтожении моих соотечественников-украинцев", — написал Лопатёнок в твиттере.

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Ранее американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад "серьёзно просчитался" с эффективностью антироссийских санкций. По его словам, Россия успешно с ними справляется, чего совсем не ожидали западные страны.

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t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
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