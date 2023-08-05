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5 августа, 03:22

"Вот и всё!": Во Франции рассказали о неожиданных для Киева переменах

Французский политик Филиппо: Граждане США стали меньше поддерживать Украину

Американцы стали значительно меньше поддерживать финансирование Украины и отправку ей вооружений, сообщил французский политик, глава партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Об этом он написал на странице в "Твиттере" со ссылкой на данные опроса телеканала CNN.

"Вот и всё! Американское общественное мнение в шоке. CNN публикует опрос: 55% американцев теперь против любой дополнительной помощи режиму Зеленского! Теперь большинство. США собираются избавиться от своей марионетки?" — заявил Филиппо.

По данным американского канала, более половины опрошенных убеждены в том, что Конгресс больше не должен санкционировать дополнительное спонсирование Украины. Также 51% респондентов считают, что Вашингтон уже и так достаточно помог Киеву.

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В США усомнились, что их истребители F-16 окажутся спасением для Украины

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский продолжает жаловаться на нехватку западной военной помощи. По его словам, речь идёт не только об оружии, но и о гуманитарной поддержке и средствах на "информационную войну".

Обложка ©

Unsplash

Кузьма Спирин
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