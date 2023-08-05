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5 августа, 04:55

В Канске после взрыва бытового газа в пятиэтажке введён режим ЧС

Мэрия: В Канске после взрыва бытового газа в пятиэтажке введён режим ЧС

<p>Место взрыва газа в пятиэтажке в Канске. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/krksledkom/3712" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия</a></p>

Место взрыва газа в пятиэтажке в Канске. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В городе Канске, расположенном на востоке Красноярского края, ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщила городская администрация.

"Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введён режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении администрации города.

В мэрии также уточнили информацию о состоянии пострадавших. Так, в результате происшествия обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них семеро госпитализированы, двое из которых — в тяжёлом состоянии.

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Напомним, что о взрыве в городе Канске Красноярского края стало известно вчера, 4 августа. По данным регионального главка СК, происшествие случилось при проведении работ по замене трубопровода. Пострадало 11 человек.

Кузьма Спирин
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