В Канске после взрыва бытового газа в пятиэтажке введён режим ЧС
Мэрия: В Канске после взрыва бытового газа в пятиэтажке введён режим ЧС
Место взрыва газа в пятиэтажке в Канске. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В городе Канске, расположенном на востоке Красноярского края, ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщила городская администрация.
"Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введён режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении администрации города.
В мэрии также уточнили информацию о состоянии пострадавших. Так, в результате происшествия обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них семеро госпитализированы, двое из которых — в тяжёлом состоянии.
Напомним, что о взрыве в городе Канске Красноярского края стало известно вчера, 4 августа. По данным регионального главка СК, происшествие случилось при проведении работ по замене трубопровода. Пострадало 11 человек.