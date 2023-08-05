В Канске после взрыва бытового газа в пятиэтажке введён режим ЧС

В городе Канске, расположенном на востоке Красноярского края, ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщила городская администрация.

"Для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Канска Красноярского края введён режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении администрации города.

В мэрии также уточнили информацию о состоянии пострадавших. Так, в результате происшествия обратилось за медицинской помощью 11 человек, из них семеро госпитализированы, двое из которых — в тяжёлом состоянии.