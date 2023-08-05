Яростный запой помешал жителю Татарстана примкнуть к террористам из ВСУ

Житель Татарстана хотел отправиться на Украину, чтобы вступить в одно из террористических формирований и участвовать в боевых действиях против российских военных, но ему помешал длительный запой. Как сообщает SHOT, правоохранители четырежды задерживали мужчину за пьянки, пока не узнали о его планах.

По данным телеграм-канала, в середине июня 28-летний житель Татарстана приехал в Белгород, где намеревался найти возможность незаконно и незаметно пересечь границу. Однако у него ничего не вышло. Перед побегом из страны мужчина решил выпить, и через три дня его арестовали на десять суток за пьяный дебош в общественном месте. Выйдя на свободу, он вновь продолжил пьянствовать и в первый же день опять получил десять суток ареста. Ситуация повторилась ещё дважды, только на этот раз мужчину арестовали уже на 15 суток. Максимум он смог продержаться между загулами не более двух дней.