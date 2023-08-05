Яростный запой помешал жителю Татарстана примкнуть к террористам из ВСУ
Житель Татарстана хотел вступить в ВСУ, но был четыре раза арестован за пьянство
Житель Татарстана хотел отправиться на Украину, чтобы вступить в одно из террористических формирований и участвовать в боевых действиях против российских военных, но ему помешал длительный запой. Как сообщает SHOT, правоохранители четырежды задерживали мужчину за пьянки, пока не узнали о его планах.
По данным телеграм-канала, в середине июня 28-летний житель Татарстана приехал в Белгород, где намеревался найти возможность незаконно и незаметно пересечь границу. Однако у него ничего не вышло. Перед побегом из страны мужчина решил выпить, и через три дня его арестовали на десять суток за пьяный дебош в общественном месте. Выйдя на свободу, он вновь продолжил пьянствовать и в первый же день опять получил десять суток ареста. Ситуация повторилась ещё дважды, только на этот раз мужчину арестовали уже на 15 суток. Максимум он смог продержаться между загулами не более двух дней.
За полтора месяца, которые приезжий из Татарстана провёл за решёткой, оперативники вычислили его намерения примкнуть к террористам. Возбуждено уголовное дело за покушение на совершение госизмены, мужчина задержан.
Ранее Лайф писал, что ФСБ задержала жителя Орловской области за попытку вступить в ряды ВСУ. По данным ведомства, он контактировал со Службой безопасности Украины (СБУ), а также с МИД страны, пограничной и миграционной службами, которые объяснили ему, как въехать на территорию Незалежной.
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