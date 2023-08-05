Американские СМИ узнали о неожиданном признании Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы Запад будет давить на него ради поиска путей к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает газета New York Times.

"В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет ещё более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать", — пишет NYT.

Авторы публикации считают, что руководству Украины придётся найти новых союзников, так как нет гарантий в продолжении поддержки Запада после провального, кровавого контрнаступления.