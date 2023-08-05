Регион

Уведомления отключены

5 августа, 09:24

Американские СМИ узнали о неожиданном признании Зеленского

NYT: Зеленский считает, что Запад будет давить на него ради переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшие месяцы Запад будет давить на него ради поиска путей к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает газета New York Times.

"В среду Зеленский сообщил своим дипломатам, что ситуация будет ещё более сложной, так как в ближайшие месяцы давление, направленное на поиск путей к мирным переговорам, будет нарастать", — пишет NYT.

Авторы публикации считают, что руководству Украины придётся найти новых союзников, так как нет гарантий в продолжении поддержки Запада после провального, кровавого контрнаступления.

"Играет с огнём": В Британии Зеленского предупредили о возможной потере союзников из-за истерик

"Играет с огнём": В Британии Зеленского предупредили о возможной потере союзников из-за истерик

Ранее украинский режиссёр Игорь Лопатёнок раскрыл "реальную плату" Запада за помощь Зеленскому. При этом он обратил внимание на укрепление экономики России.

Обложка ©

President.gov.ua

Илья Суриков
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров