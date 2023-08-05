Посольство Китая попросило РФ расследовать отказ во въезде пятерым гражданам КНР

Посольство Китая в России призвало расследовать инцидент с "нарушением прав" нескольких граждан КНР на границе РФ и Казахстана. Об этом сообщается на странице дипмиссии в соцсети WeChat.

В посольстве заявили, что 29 июля российская сторона отказалась пустить на территорию страны пятерых граждан Китая, которые пытались пересечь границу на автомобиле. Их туристические визы были аннулированы спустя четыре часа дознания, утверждают в диппредставительстве. По данным китайской стороны, причиной отказа во въезде стало несовпадение заявленной цели поездки с реальной.

"Посольство потребовало от России незамедлительно расследовать причины произошедшего и принять активные меры, максимальные усилия для того, чтобы устранить негативные последствия данного инцидента", — говорится в заявлении.

Там добавили, что представители РФ назвали этот инцидент единичным.