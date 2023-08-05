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Опубликовано 5 августа 2023, 10:51
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МО: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и РЛС обнаружения воздушных целей ВСУ

Российские войска в ходе спецоперации на Украине уничтожили склад боеприпасов 44-й механизированной бригады ВСУ в районе села Торское (ДНР) и радиолокационную станцию (РЛС) близ посёлка Рогань в Харьковской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также ВС РФ поразили артиллерийские подразделения, живую силу и военную технику в 138 районах.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 126 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике", — сказал генерал-лейтенант.

В ВСУ пожаловались на нехватку техники для прорыва российской обороны
В ВСУ пожаловались на нехватку техники для прорыва российской обороны

Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили Новосёловское в ЛНР. Российские штурмовики улучшили положение по переднему краю в Харьковской области — в районе Ольшана и Першотравневого.

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ТАСС / Лев Федосеев

Евгения Колесникова
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