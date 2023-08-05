ВСУ за сутки потеряли почти 200 бойцов и много техники только на одном направлении

Вооружённые силы Украины на Запорожском направлении потеряли за сутки свыше 175 военных и два танка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на данном участке благодаря упреждающим активным действиям ВС РФ, а также ударам российской авиации и огню артиллерии украинские военные были поражены вблизи таких населённых пунктов, как Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки в Запорожской области.

"Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30", — подчеркнул Конашенков.