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Опубликовано 5 августа 2023, 11:06
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ВСУ за сутки потеряли почти 200 бойцов и много техники только на одном направлении

ВСУ за сутки потеряли свыше 175 военных и два танка на Запорожском направлении

Вооружённые силы Украины на Запорожском направлении потеряли за сутки свыше 175 военных и два танка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на данном участке благодаря упреждающим активным действиям ВС РФ, а также ударам российской авиации и огню артиллерии украинские военные были поражены вблизи таких населённых пунктов, как Червоная Криница, Егоровка, Преображенка, Новоданиловка и Пятихатки в Запорожской области.

"Уничтожено более 175 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, четыре гаубицы Д-20 и одно орудие Д-30", — подчеркнул Конашенков.

В ВСУ пожаловались на нехватку техники для прорыва российской обороны
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Ранее Лайф писал, что ВС РФ освободили Новосёловское в ЛНР. Кроме того, российские штурмовые отряды улучшили положение по переднему краю в Харьковской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов
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