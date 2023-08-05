Режиссёр "Пилы" и "Аквамена" загремел в больницу

Австралийский режиссёр Джеймс Ван загремел в одну из больниц Лос-Анджелеса. Об этом сообщила Ингрид Бису — жена 46-летнего кинодеятеля, снявшего "Заклятие", "Астрал", "Пилу" и "Аквамена". В соцсетях она поделилась фотографией супруга на больничной койке без объяснения причин его госпитализации.

"Это были очень тяжёлые сутки. Меньше всего вы хотите мчаться на скорой помощи среди ночи, а потом остаться в больнице. Спасибо врачам, Джеймс сейчас в безопасности и идёт на поправку", — написала Бису.

Жена режиссёра "Пилы" показала мужа на больничной койке. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / creepypuppet

Пока остаётся только догадываться, из-за чего режиссёр "Пилы" экстренно попал в больницу и как долго он там будет находиться. Известно, что до госпитализации Ван активно работал над картиной "Аквамен и потерянное царство", которая должна выйти в конце декабря текущего года.