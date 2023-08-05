Скрывавшегося 11 лет итальянского мафиози поймали благодаря его любви к футболу

Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта, 11 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в финансовых преступлениях, арестован на греческом острове Корфу. Как сообщает телеканал Sky, преступника "выдала" любовь к футболу.

Итальянские правоохранители узнали разыскиваемого мужчину на фотографии в соцсетях, где в одном из ресторанов он отмечал чемпионство "Наполи". На снимке 60‑летний уроженец Неаполя был в шарфе и бейсболке любимого футбольного клуба. В итоге после расследования, проведённого вместе с коллегами из Греции, оперативники арестовали Ла Порту прямо на улице.

Задержанный считается организатором группировки, которая долгие годы занималась налоговыми махинациями и мошенничеством. В Италии он приговорён к 14 годам лишения свободы. Сейчас Ла Порта находится в греческой тюрьме, ожидая экстрадиции.