Скрывавшегося 11 лет итальянского мафиози поймали благодаря его любви к футболу
В Греции арестовали 11 лет скрывавшегося итальянского мафиози Винченцо Ла Порту
Итальянский мафиози Винченцо Ла Порта, 11 лет скрывавшийся от правосудия по обвинению в финансовых преступлениях, арестован на греческом острове Корфу. Как сообщает телеканал Sky, преступника "выдала" любовь к футболу.
Итальянские правоохранители узнали разыскиваемого мужчину на фотографии в соцсетях, где в одном из ресторанов он отмечал чемпионство "Наполи". На снимке 60‑летний уроженец Неаполя был в шарфе и бейсболке любимого футбольного клуба. В итоге после расследования, проведённого вместе с коллегами из Греции, оперативники арестовали Ла Порту прямо на улице.
Задержанный считается организатором группировки, которая долгие годы занималась налоговыми махинациями и мошенничеством. В Италии он приговорён к 14 годам лишения свободы. Сейчас Ла Порта находится в греческой тюрьме, ожидая экстрадиции.
Ранее Лайф писал, что в Москве задержали одного из самых долго разыскиваемых Интерполом преступников. В 2010 году Эрнест Гаммер дважды ударил ножом посетителя клуба в Таллине, за что суд приговорил его к четырём годам лишения свободы. Мужчине удалось скрыться, и с тех пор его искала полиция.
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