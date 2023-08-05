Захарова обвинила Японию в лицемерии после публикации "Белой книги по обороне"
Захарова: Япония движется к потере самостоятельности во внешней политике
Опубликовавшая ежегодную "Белую книгу по обороне" Япония движется к потере самостоятельности во внешней политике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, её слова опубликованы на сайте ведомства.
"Авторы, пытаясь убедить внутреннюю и зарубежную аудиторию в своей озабоченности безопасностью государств Старого Света, позиционируют Россию как "непосредственную и самую серьёзную военную угрозу" Европе", — отметила дипломат.
Захарова считает, что ряд оценок в указанном документе абсурден. По её словам, администрация премьер-министра Японии Фумио Кисиды обслуживает интересы Запада.
Также представитель МИД РФ сочла лицемерной позицию, где Москва представлена как военная угроза. По её словам, власти Японии замалчивают "неудобную правду" о том, как 80 лет назад милитаристская Япония вступила в сговор с гитлеровской Германией. Очевидно, тогда Токио отнюдь не беспокоила судьба народов оккупированных стран, указала представитель МИД Захарова.
Ранее дипломат заявила о том, что попытки Японии опротестовать принадлежность Курильских островов будут расцениваться Россией как вмешательство во внутренние дела. Южные Курилы являются неотъемлемой частью РФ по итогам Второй мировой войны, напомнила представитель МИД.
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