Депутат пожаловался на полицейского, мешающего зарабатывать на алкоголе

Депутат горсовета крымского Судака обвинил начальника местного отдела МВД Александра Долженко в том, что из-за него меньше заработал на продаже алкоголя. Как сообщает SHOT, речь идёт об Александре Ковале. По информации телеграм-канала, он пожаловался на это в беседе с экс-мэром города Игорем Степиковым.

Депутат из Судака обвинил начальника ОМВД в создании помех для заработка на алкоголе. Видео © Telegram / SHOT

"Хороший сезон был, но [так замучился] с этими нервами. Да, мы заработали: чуть-чуть процентов на 30 меньше, чем в прошлом году. Знаешь почему? Пришёл Должик (Долженко. — Прим. Лайфа) и перекрыл мне по алкоголю работу, перекрыл мне ещё два направления, которые мне подсадили, общий фонд на 30%. Я 2–2,5 миллиона недобрал", — говорит мужчина на этой записи.

По предварительным данным, Долженко запретил работу нескольких точек с алкоголем. Некоторые из магазинов, которые работали в течение последних трёх лет, были оформлены на разных людей, но якобы курировал их именно Коваль. Причём среди обычного алкоголя мог быть и контрафакт. Именно об этом и узнал полицейский и потребовал прекратить торговлю. При этом депутат отметил, что уже просил власти региона заменить начальника отдела МВД.