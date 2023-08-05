В Петербурге сообщили о перекрытии центра города 6 августа

Завтра, 6 августа, в историческом центре Санкт-Петербурга состоится полумарафон "Северная столица". В этой связи движение транспорта будет ограничено, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Карта перекрытия движения в центре Санкт-Петербурга 6 августа в связи с полумарафоном "Северная столица". Фото © VK / Правительство Санкт-Петербурга

Так, с 4:00 и до 16:00 движение будет ограничено на Невском проспекте и всех прилегающих к нему улицах. Закроют Сенатскую и Исаакиевскую площади, Дворцовую, Петроградскую, Петровскую набережные. А ещё будет проблема с передвижением по Дворцовому, Биржевому, Троицкому и Тучкову мостам.

Сам полумарафон начнётся в 8:30 на Дворцовой площади. Участники будут бежать по историческому центру мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора. Финишируют они на Дворцовой площади.