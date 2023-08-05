Кортеж главного соперника Эрдогана на выборах попал в аварию

Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. В результате инцидента пострадало четыре человека, сообщает издание Sondakikа.

Кадры с места ДТП с кортежем Кылычдароглу. Видео © Twitter / gazeteparadigma

По предварительным данным, в аварию попали семь автомобилей на перекрёстке Эрзинджан – Тунчели. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. О состоянии самого 74-летнего Кылычдароглу не сообщается.