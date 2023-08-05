Кортеж главного соперника Эрдогана на выборах попал в аварию
Sondakika: Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП
Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. В результате инцидента пострадало четыре человека, сообщает издание Sondakikа.
Кадры с места ДТП с кортежем Кылычдароглу. Видео © Twitter / gazeteparadigma
По предварительным данным, в аварию попали семь автомобилей на перекрёстке Эрзинджан – Тунчели. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. О состоянии самого 74-летнего Кылычдароглу не сообщается.
Напомним, 1 июня Реджепа Тайипа Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции. По данным ЦИК, он набрал 52,18%, у Кылычдароглу — 47,82%. После поражения соперник действующего турецкого лидера назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых периодов в истории и заявил, что продолжит бороться за демократию.
Кадр из видео Twitter / gazeteparadigma