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5 августа, 13:12

Кортеж главного соперника Эрдогана на выборах попал в аварию

Sondakika: Кортеж экс-кандидата в президенты Турции Кылычдароглу попал в ДТП

Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в аварию. В результате инцидента пострадало четыре человека, сообщает издание Sondakikа.

Кадры с места ДТП с кортежем Кылычдароглу. Видео © Twitter / gazeteparadigma

По предварительным данным, в аварию попали семь автомобилей на перекрёстке Эрзинджан – Тунчели. Травмы получили по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. О состоянии самого 74-летнего Кылычдароглу не сообщается.

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Напомним, 1 июня Реджепа Тайипа Эрдогана официально признали победителем президентских выборов в Турции. По данным ЦИК, он набрал 52,18%, у Кылычдароглу — 47,82%. После поражения соперник действующего турецкого лидера назвал прошедшие выборы одним из самых несправедливых периодов в истории и заявил, что продолжит бороться за демократию.

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Кадр из видео Twitter / gazeteparadigma

Наталья Исакова
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