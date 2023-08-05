Сервис электронных книг "ЛитРес" сообщил об утечке данных пользователей

В сервисе электронных книг "ЛитРес" произошла утечка данных пользователей. Информацию об этом подтвердили в одноимённой группе компаний, проводится внутреннее расследование.

"Нам известно об утечке, сейчас мы проверяем информацию и проводим внутреннее расследование для выяснения причин и оценки ситуации. Также мы уведомили Роскомнадзор об инциденте", — цитирует пресс-службу ГК "ЛитРес" агентство "Интерфакс".

Уточняется, что в результате случившегося не пострадали платёжные данные, поскольку компания их не хранит. Пользователям сервиса "ЛитРес" посоветовали сменить пароли ради безопасности.

"Поскольку злоумышленники действительно получили доступ к адресам электронной почты пользователей, мы рекомендуем пользователям сменить пароль от сервиса "ЛитРес", а также от всех сервисов, где они использовали такой же или похожий пароль", — добавили в компании.