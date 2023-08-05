Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как наши военные освободили посёлок Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР).

Бой, в ходе которого ВС РФ освободили посёлок Новосёловское ЛНР. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе боя подразделения Западной группировки войск завладели 11 опорными пунктами противника. В результате украинская армия лишилась свыше ста военных, причём шесть бойцов сдались в плен.