Минобороны показало кадры освобождения Новосёловского в ЛНР
Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как наши военные освободили посёлок Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР).
Бой, в ходе которого ВС РФ освободили посёлок Новосёловское ЛНР. Видео © Telegram / Минобороны России
В ходе боя подразделения Западной группировки войск завладели 11 опорными пунктами противника. В результате украинская армия лишилась свыше ста военных, причём шесть бойцов сдались в плен.
Напомним, сегодня стало известно, что ВС РФ освободили посёлок Новосёловское ЛНР. Также российские штурмовики улучшили положение по переднему краю в Харьковской области — в районе населённых пунктов Ольшана и Першотравневое.
Telegram / Минобороны России