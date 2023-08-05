ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 августа 2023, 14:04
6938

Минобороны показало кадры освобождения Новосёловского в ЛНР

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых видно, как наши военные освободили посёлок Новосёловское Луганской Народной Республики (ЛНР).

Бой, в ходе которого ВС РФ освободили посёлок Новосёловское ЛНР. Видео © Telegram / Минобороны России

В ходе боя подразделения Западной группировки войск завладели 11 опорными пунктами противника. В результате украинская армия лишилась свыше ста военных, причём шесть бойцов сдались в плен.

МО: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и РЛС обнаружения воздушных целей ВСУ
МО: ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и РЛС обнаружения воздушных целей ВСУ

Напомним, сегодня стало известно, что ВС РФ освободили посёлок Новосёловское ЛНР. Также российские штурмовики улучшили положение по переднему краю в Харьковской области — в районе населённых пунктов Ольшана и Першотравневое.

BannerImage

Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar