Форты Кронштадта сделают доступнее для жителей и туристов

Форты Кронштадта в Санкт-Петербурге планируют сделать доступнее для жителей и туристов. Об этом рассказала соорганизатор проекта по созданию туристcко-рекреационного кластера "Остров фортов" Марика Коротаева в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Может быть, это будет канатная дорога или монорельс. Мы работаем над этим, и форты будут работать. Главная задача — сделать форты доступными, а какой это будет транспорт — решим в процессе", — отметила Коротаева.

Также она рассказала о недавно открытом Музее военно-морской славы. По словам собеседницы газеты, там создали дружелюбный формат подачи информации. Экспозиция делится по отсекам, а не по залам, и к экспонатам даже можно прикоснуться.