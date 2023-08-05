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5 августа, 15:20

Форты Кронштадта сделают доступнее для жителей и туристов

Форты Кронштадта в Санкт-Петербурге планируют сделать доступнее для жителей и туристов. Об этом рассказала соорганизатор проекта по созданию туристcко-рекреационного кластера "Остров фортов" Марика Коротаева в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Может быть, это будет канатная дорога или монорельс. Мы работаем над этим, и форты будут работать. Главная задача — сделать форты доступными, а какой это будет транспорт — решим в процессе", — отметила Коротаева.

Также она рассказала о недавно открытом Музее военно-морской славы. По словам собеседницы газеты, там создали дружелюбный формат подачи информации. Экспозиция делится по отсекам, а не по залам, и к экспонатам даже можно прикоснуться.

Путин показал африканским лидерам Кронштадт после парада ко Дню ВМФ

Путин показал африканским лидерам Кронштадт после парада ко Дню ВМФ

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин вместе с главой Минобороны Сергеем Шойгу и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым осмотрел парк "Остров фортов" в Кронштадте. Одной из его достопримечательностей является Маяк памяти. На нём высечены имена 200 героев-моряков от Петра I до наших дней.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Илья Суриков
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