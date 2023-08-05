Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из турецкого отеля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ после того, как почти сотню российских детей выселили из турецкого отеля.

"Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы", — написала она в телеграм-канале.

Москалькова выразила сожаление, что у ребят был сорван отдых, а их родителям пришлось нервничать. Она подчеркнула, что подобное недопустимо. Омбудсмен добавила, что 90 российских детей сегодня отправят домой.