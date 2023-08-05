Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из турецкого отеля
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ после того, как почти сотню российских детей выселили из турецкого отеля.
"Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы", — написала она в телеграм-канале.
Москалькова выразила сожаление, что у ребят был сорван отдых, а их родителям пришлось нервничать. Она подчеркнула, что подобное недопустимо. Омбудсмен добавила, что 90 российских детей сегодня отправят домой.
Лайф напоминает, что российских детей выселили из турецкого лагеря "Колибри" в Анталье в ночь с 2 на 3 августа. По словам родителей, организаторы не внесли плату за проживание детей в отеле, также не было обратных билетов. Туристам пришлось долго ждать на улице, после чего их переселили в другой отель, где заявили, что номера оплачены лишь до 12:00 5 августа.
ТАСС / Пётр Ковалёв