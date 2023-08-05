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Регион
Опубликовано 5 августа 2023, 17:23
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Москалькова обратилась в СК из-за выселения российских детей из турецкого отеля

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Следственный комитет РФ после того, как почти сотню российских детей выселили из турецкого отеля.

"Я обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться: как могло случиться, что несовершеннолетних граждан России выставили ночью на улицу? Знаю, что этим вопиющим фактом уже заинтересовался Роспотребнадзор. Надеюсь, что объективное расследование даст ответы на все вопросы", — написала она в телеграм-канале.

Москалькова выразила сожаление, что у ребят был сорван отдых, а их родителям пришлось нервничать. Она подчеркнула, что подобное недопустимо. Омбудсмен добавила, что 90 российских детей сегодня отправят домой.

Генконсульство: Часть выселенных из отеля в Турции детей вернутся в Россию
Генконсульство: Часть выселенных из отеля в Турции детей вернутся в Россию

Лайф напоминает, что российских детей выселили из турецкого лагеря "Колибри" в Анталье в ночь с 2 на 3 августа. По словам родителей, организаторы не внесли плату за проживание детей в отеле, также не было обратных билетов. Туристам пришлось долго ждать на улице, после чего их переселили в другой отель, где заявили, что номера оплачены лишь до 12:00 5 августа.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Никита Осипов
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