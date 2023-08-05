Писатель Панов объяснил, почему не верит в страшилки про искусственный интеллект

Сегодня нейросети всё больше начинают походить на людей, но они не представляют опасности для человечества. Об этом рассказал российский писатель-фантаст Вадим Панов в эфире радио "Комсомольская правда".

Он привёл в пример историю, когда нейросеть по запросу составила очень интересный экономический прогноз на год. Пользователи прочитали его с удовольствием. Но потом выяснилось, что первые две научные работы, на основе которых велось прогнозирование, нейросеть придумала сама. По факту она не сочла это ошибкой, ведь работа проведена, результат есть. Когда же обратились к людям, отвечающим за функционирование этой сети, те развели руками: "Мы пока не знаем, что происходит". Вот и получается, что нейросеть научилась лгать или подгонять факты.

"Её этому, я думаю, не учили, но факт есть факт. Будем откровенны, нейросети становятся всё больше похожи на людей. И это совершенно безопасно для людей. Когда ты знаешь, как твой собеседник, оппонент или союзник думает, он перестаёт быть опасным", — объяснил Панов.