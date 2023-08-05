Подсчитано, сколько России нужно операторов дронов

Для реализации национального проекта "Беспилотные авиационные системы" России в этом году нужно минимум 100 тысяч операторов дронов. Об этом заявил заместитель главы Росавиации Андрей Добряков.

"Это очень интересный новый сектор экономики, здесь всё новое. По примерным прикидкам, уже более 100 тысяч только зарегистрированных Росавиацией дронов. Соответственно, мы считаем, что в настоящий момент надо смотреть один к одному: вот уже 100 тысяч операторов нам требуется. Если они все будут взлетать одномоментно — 100 тысяч, то нужно 100 тысяч человек. Это на этот год для того, чтобы как раз стартовал нацпроект", — отметил он в беседе с журналистами на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг-2023" в Новосибирске.

По словам Добрякова, нацпроект будет посвящён в том числе подготовке кадров, будут проводиться и исследовательские работы с целью понять, сколько операторов требуется для определённого числа дронов, а также какие типы устройств нужны. Кроме того, он высказался о перспективах наращивания парка беспилотников в РФ. Замглавы Росавиации подчеркнул, что прогноз огромный. Как отметили в Минпромторге РФ, к 2030 году ожидается, что число дронов будет увеличиваться более чем на 100 тысяч в год.