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5 августа, 14:46

Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи со смертью первого главы республики

Путин: Первый президент Якутии Николаев искренне любил родной край

<p>Михаил Николаев. Обложка © <a href="https://nikolaevcentre.ru/news/2235" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nikolaevcentre.ru</a></p>

Михаил Николаев. Обложка © nikolaevcentre.ru

Первый президент Якутии Михаил Николаев искренне любил родной край и многое сделал для его развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя региона.

"Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также, по словам главы государства, значим вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в России.

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Напомним, сегодня стало известно, что первый президент Якутии Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет. Пост главы республики с января 1992 по январь 2002 года. Также Николаев являлся членом Совета Федерации первого и второго созыва. В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от "Единой России". После истечения депутатских полномочий назначен Государственным советником республики.

Илья Суриков
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  • Саха (Якутия), Республика

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