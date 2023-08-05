Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи со смертью первого главы республики

Первый президент Якутии Михаил Николаев искренне любил родной край и многое сделал для его развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя региона.

"Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также, по словам главы государства, значим вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в России.