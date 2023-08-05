Путин выразил соболезнования жителям Якутии в связи со смертью первого главы республики
Путин: Первый президент Якутии Николаев искренне любил родной край
Михаил Николаев. Обложка © nikolaevcentre.ru
Первый президент Якутии Михаил Николаев искренне любил родной край и многое сделал для его развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства выразил соболезнования в связи со смертью бывшего руководителя региона.
"Первый президент Республики Саха (Якутия), он искренне любил родной край, многое сделал для его социально-экономического развития, сбережения самобытных традиций и обычаев земляков, повышения качества их жизни", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также, по словам главы государства, значим вклад Николаева в укрепление межнационального мира и согласия в России.
Напомним, сегодня стало известно, что первый президент Якутии Михаил Николаев умер в возрасте 85 лет. Пост главы республики с января 1992 по январь 2002 года. Также Николаев являлся членом Совета Федерации первого и второго созыва. В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной думы шестого созыва от "Единой России". После истечения депутатских полномочий назначен Государственным советником республики.