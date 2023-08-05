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5 августа, 15:15

В Москве 18-летнего выходца из Средней Азии задержали за попытку изнасилования

На северо-западе Москвы 18-летний выходец из Средней Азии попытался изнасиловать 35-летнюю женщину, и через некоторое время его задержали. Как уточнили в региональном главке СК РФ, преступление было совершено вечером 2 августа.

В Москве задержали 18-летнего выходца из Средней Азии за попытку изнасилования. Видео © Telegram / Столичный СК

"Выходец из Средней Азии, находясь на участке, расположенном на улице Исаковского в Москве, применив насилие, попытался изнасиловать ранее незнакомую женщину. Женщина оказала активное сопротивление, в связи с чем злоумышленник скрылся с места преступления. В настоящее время фигурант задержан, ему предъявлено обвинение", — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на изнасилование". Оказалось, что фигурант дела находился в Москве нелегально. Более того, он проживал с тремя иностранцами, которые тоже не смогли предоставить всех документов. Сейчас решается вопрос об их депортации.

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Ранее Лайф писал, что москвич проследил за незнакомой 12-летней девочкой и изнасиловал в лифте средь бела дня. Следствие возбудило уголовное дело.

Обложка ©

Telegram / Столичный СК

Никита Осипов
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