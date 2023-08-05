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5 августа, 16:18

Молния ударила рядом с автомобилем на трассе в России

Молния ударила рядом с легковым автомобилем на трассе. Жуткий момент сняла камера регистратора машины, которая двигалась сзади.

Камера сняла удар молнии рядом с машиной. Видео © VK / Шёпот улиц | Магнитогорск

На записи видно, что удар молнии произошёл в непосредственной близости от "хёндая", который стоял в заторе. Стоит признать тот факт, что находившимся в автомобиле неслыханно повезло — обошлось без пострадавших. Где именно сняты кадры, неизвестно. Есть версии, что это отрезок трассы М4 "Дон" в Ростовской области или дорога Челябинск – Троицк.

Эксперт озвучил простые правила, которые спасут человека от попадания молнии

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Ранее Лайф писал, что в Новосибирской области молния убила 16-летнего подростка. Случилось это в посёлке Александровка Болотнинского района. Погибший был в лесу вместе с 13-летним мальчиком. Они спрятались под дерево во время грозы и в результате попали под электрический разряд.

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Кадр из видео VK / Шёпот улиц | Магнитогорск

Наталья Исакова
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