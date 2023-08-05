Молния ударила рядом с автомобилем на трассе в России

Молния ударила рядом с легковым автомобилем на трассе. Жуткий момент сняла камера регистратора машины, которая двигалась сзади.

Камера сняла удар молнии рядом с машиной. Видео © VK / Шёпот улиц | Магнитогорск

На записи видно, что удар молнии произошёл в непосредственной близости от "хёндая", который стоял в заторе. Стоит признать тот факт, что находившимся в автомобиле неслыханно повезло — обошлось без пострадавших. Где именно сняты кадры, неизвестно. Есть версии, что это отрезок трассы М4 "Дон" в Ростовской области или дорога Челябинск – Троицк.