Молния ударила рядом с автомобилем на трассе в России
Молния ударила рядом с легковым автомобилем на трассе. Жуткий момент сняла камера регистратора машины, которая двигалась сзади.
Камера сняла удар молнии рядом с машиной. Видео © VK / Шёпот улиц | Магнитогорск
На записи видно, что удар молнии произошёл в непосредственной близости от "хёндая", который стоял в заторе. Стоит признать тот факт, что находившимся в автомобиле неслыханно повезло — обошлось без пострадавших. Где именно сняты кадры, неизвестно. Есть версии, что это отрезок трассы М4 "Дон" в Ростовской области или дорога Челябинск – Троицк.
Ранее Лайф писал, что в Новосибирской области молния убила 16-летнего подростка. Случилось это в посёлке Александровка Болотнинского района. Погибший был в лесу вместе с 13-летним мальчиком. Они спрятались под дерево во время грозы и в результате попали под электрический разряд.
Кадр из видео VK / Шёпот улиц | Магнитогорск