Снял с рейса из-за "грубого тона": Пассажиры объединились против сотрудника авиакомпании

Пассажиры Уральских авиалиний подали жалобы в Генпрокуратуру, чтобы та изучила инциденты с одним из сотрудников этой авиакомпании. Как пишет Mash, он работает в аэропорту Домодедово и решает вопрос о допуске пассажиров на рейсы. Как утверждают потерпевшие, мужчина на протяжении двух лет снимает людей с полёта за плохое, по его мнению, поведение и штрафует без веских на то причин.

Пассажиры пытаются попасть на рейс в аэропорту Домодедово. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, сотрудника авиакомпании зовут Ильдар. Так, однажды из-за якобы плохого тона он снял человека с новогоднего рейса, билет на который стоил 48 тысяч рублей. Кроме того, как-то оштрафовал на 3,5 тысячи рублей из-за того, что ручная кладь хоть и помещалась в рамку, но лежала там, по мнению Латыпова, несвободно. И это ещё не всё. Как утверждается, сотрудник даже не впустил на борт из-за бутылки воды, купленной в Duty Free, — ему показалось, что крышка торчала из сумки и превышала допустимую высоту клади на пару сантиметров.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал, можно увидеть, как мать пытается попасть на рейс, чтобы встретиться с сыном. Среди прочего запечатлены и пенсионеры, которым пришлось вставать на колени и умолять Латыпова пропустить их в самолёт.