В Петербурге остановили мирового судью с мигалкой, и дуть в трубочку он отказался

В Санкт-Петербурге сотрудники ГИБДД задержали водителя, который с признаками алкогольного опьянения управлял внедорожником. Нарушителем, как сообщает портал 78.ru, оказался мировой судья одного из участков Фрунзенского района Северной столицы. Он вступил в должность несколько месяцев назад.

В Петербурге мирового судью задержали за неадекватное вождение. Видео © VK / Дорожный инспектор

Инцидент произошёл в минувшую пятницу на проспекте Красных Командиров. Мужчина за рулём автомобиля "Тойота – Ленд крузер прадо" включил проблесковый маяк, неоднократно нарушил ПДД и создавал аварийные ситуации на дороге. В итоге заезд для него закончился столкновением с деревом.

От медосвидетельствования водитель иномарки отказался, на него составили административный протокол. При этом очевидцы утверждают, что "запах стоял такой, что даже на расстоянии двух метров от патрульки пахло брожением". Также нарушитель козырял связями в городском суде и намекал инспекторам, что его наказывать нельзя.