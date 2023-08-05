В Московской и Тульской областях полёты авиации приняли за взрывы и работу ПВО

Жители Московской и Тульской областей приняли плановые полёты военной авиации за взрывы и работу систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявили в экстренных службах.

В Тульской областях полёты авиации приняли за взрывы и работу ПВО. Видео © Telegram / SHOT

"В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полёты военной авиации", — отметили там в беседе с ТАСС.

Специалисты уточнили, что обращения поступали из Тулы, Дубны, Алексина и Заокского.