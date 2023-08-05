Су-30 отогнал американский дрон-разведчик от границы России
МО РФ: Су-30 был поднят в небо из-за обнаружения дрона ВВС США над Чёрным морем
Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух в связи с обнаружением разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper ВВС США над Чёрным морем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы РФ", — говорится в сообщении.
После этого Су-30 вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения российской границы. Как подчеркнули в ведомстве, истребитель выполнил полёт в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
"Плоский штопор — и плюх": Военный эксперт воссоздал крушение MQ-9 Reaper после встречи с российскими Су-27
Напомним, что весной этого года подобная встреча закончилась для американского беспилотника плохо. Инцидент в небе над Чёрным морем произошёл 14 марта. Изначально американские власти заявляли, что их MQ-9 Reaper якобы упал в результате действий российских лётчиков Су-27, однако позже в Госдепе США назвали действия РФ непреднамеренными. При этом в Минобороны России раскрыли, что беспилотник рухнул из-за резкого манёвра. Кстати, молчать не стал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обрадовав читателей новым постом, он заявил, что США "вконец оборзели".
ТАСС / Виталий Невар