Су-30 отогнал американский дрон-разведчик от границы России

Российский истребитель Су-30 был поднят в воздух в связи с обнаружением разведывательного беспилотника MQ-9A Reaper ВВС США над Чёрным морем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"При приближении российского истребителя иностранный разведывательный БПЛА выполнил разворот от государственной границы РФ", — говорится в сообщении.