На юге Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов
Кадр с места происшествия, где опрокинулись вагоны с зерном. Обложка © Telegram / Sputnik Молдова
В Гагаузии на юге Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, сообщает пресс-служба госкомпании "Железная дорога Молдавии".
"На железнодорожном участке Кульма – Чадыр – Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, гружённых зерном, отцепились и сошли с рельсов", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной происшествия стала жара, из-за которой рельсы деформировались. По данным молдавской госкомпании, грузовой состав из 61 вагона двигался со станции Басарабяска в порт Рени на Украине.
Ране Лайф сообщал, что около 30 судов с зерном ожидают в украинских портах на Дунае пропуска от Румынии. Отметим, что сейчас у Киева остался только один водный путь для вывоза зерна — это Дунай. До выхода России из соглашения через дунайские порты транспортировалась лишь четверть всей сельхозпродукции Незалежной.