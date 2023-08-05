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5 августа, 18:50

На юге Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов

<p>Кадр с места происшествия, где опрокинулись вагоны с зерном. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/rusputnikmd/53693" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik Молдова </a></p>

Кадр с места происшествия, где опрокинулись вагоны с зерном. Обложка © Telegram / Sputnik Молдова

В Гагаузии на юге Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, сообщает пресс-служба госкомпании "Железная дорога Молдавии".

"На железнодорожном участке Кульма – Чадыр – Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, гружённых зерном, отцепились и сошли с рельсов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной происшествия стала жара, из-за которой рельсы деформировались. По данным молдавской госкомпании, грузовой состав из 61 вагона двигался со станции Басарабяска в порт Рени на Украине.

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Ране Лайф сообщал, что около 30 судов с зерном ожидают в украинских портах на Дунае пропуска от Румынии. Отметим, что сейчас у Киева остался только один водный путь для вывоза зерна — это Дунай. До выхода России из соглашения через дунайские порты транспортировалась лишь четверть всей сельхозпродукции Незалежной.

Наталья Исакова
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