В Гагаузии на юге Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов, сообщает пресс-служба госкомпании "Железная дорога Молдавии".

"На железнодорожном участке Кульма – Чадыр – Лунга произошло железнодорожное происшествие, в результате которого шесть вагонов, гружённых зерном, отцепились и сошли с рельсов", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной происшествия стала жара, из-за которой рельсы деформировались. По данным молдавской госкомпании, грузовой состав из 61 вагона двигался со станции Басарабяска в порт Рени на Украине.