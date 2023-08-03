Около 30 судов с зерном ожидают в украинских портах на Дунае пропуска от Румынии
В украинских портах на Дунае порядка тридцати судов ожидают разрешения от Румынии, им нужно два дня, чтобы войти в страну. Об этом заявил директор Речной администрации Нижнего Дуная в Галаце Флорин Узумтома.
"Мы пытаемся как можно лучше справиться с ситуацией, чтобы обеспечить навигацию по Дунаю. Через два дня мы дадим разрешение примерно тридцати судам, по крайней мере, двенадцати, если не четырнадцати, — сегодня, а остальным — завтра", — пояснил директор Речной администрации в беседе с агентством Reuters.
По словам Узумтома, в мае-июне Речная администрация Нижнего Дуная пропустила большое количество судов, следовавших из внутренних портов Украины, — порядка 470 судов в месяц.
Напомним, зерновая сделка была прекращена 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа, также РФ отозвала гарантии безопасности в черноморском коридоре. После этого украинская администрация заявила, что всё равно хочет использовать этот коридор для поставок зерна даже после разрыва договорённостей.
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