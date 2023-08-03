Около 30 судов с зерном ожидают в украинских портах на Дунае пропуска от Румынии

В украинских портах на Дунае порядка тридцати судов ожидают разрешения от Румынии, им нужно два дня, чтобы войти в страну. Об этом заявил директор Речной администрации Нижнего Дуная в Галаце Флорин Узумтома.

"Мы пытаемся как можно лучше справиться с ситуацией, чтобы обеспечить навигацию по Дунаю. Через два дня мы дадим разрешение примерно тридцати судам, по крайней мере, двенадцати, если не четырнадцати, — сегодня, а остальным — завтра", — пояснил директор Речной администрации в беседе с агентством Reuters.