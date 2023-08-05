Внезапно в августе: В немецком городе для борьбы со снегом вывели снегоуборочную технику
В немецком городе Ройтлинген на уборку града вывели снегоуборочную технику
Снегоуборочная техника вышла на улицы немецкого города Ройтлинген после мощного града. Обложка © Twitter / ampelmannb
Мощнейший град обрушился накануне на немецкий город Ройтлинген. Осадки были настолько сильными, что для борьбы с последствиями стихии на улицы вывели снегоуборочную технику.
Снегоуборочная техника вышла на улицы немецкого города Ройтлинген после мощного града. Видео © Twitter / drluetke / mccrushi / norbertf14
По информации издания Süddeutsche Zeitung, гроза накрыла центр города Ройтлинген в пятницу днём, после чего власти объявили второй режим погодной опасности. В итоге на дорогах города образовались огромные ледяные глыбы, для борьбы с которыми на улицы вывели снегоуборочную технику и более 200 специалистов дорожных служб.
Пришедшее на смену грозы тепло ускорило процесс таяния льда, в итоге потоки воды с ветками деревьев забили ливнёвки. Затопленными оказались некоторые подземные автостоянки, а одна из ближайших рек вышла из берегов.
Тем временем россиян предупредили о приходе самого жаркого периода лета. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, он наступил в Центральной России 4 августа и продлится до 7 августа.