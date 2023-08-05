В Геленджике после столкновения двух гидроциклов погиб один человек
Прокуратура: Один человек погиб после столкновения двух гидроциклов в Геленджике
В акватории Чёрного моря около Геленджика столкнулись два гидроцикла. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник, в результате происшествия один человек погиб.
"Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта после столкновения двух гидроциклов в акватории Чёрного моря между селом Кабардинка и микрорайоном Голубая Бухта Геленджика Краснодарского края", — сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
По данным РИА "Новости", в результате инцидента один участник аварии погиб, другой пострадал. Причины происшествия пока не известны.
Ранее в Первоуральске два пассажира автомобиля Honda Fit, один из которых ребёнок, погибли после столкновения с минивэном Mazda MPV. Пострадало девять человек.
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