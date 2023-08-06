Бойцы группировки "Центр" за сутки уничтожили три украинские гаубицы

В ходе специальной военной операции на Украине российскими военнослужащими были уничтожены две иностранные гаубицы М777, а также "Мста-Б". По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, технику ликвидировали дроном-камикадзе "Ланцет". Его заявление есть в распоряжении ТАСС.

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена гаубица М777 западного производства. В ходе контрбатарейной борьбы также поражены гаубица М777, гаубица "Мста-Б" и 120-мм миномёт противника", — заявил Савчук.

Кроме этого, средства противовоздушной обороны сбили четыре дрона ВСУ и три заряда РСЗО HIMARS. Также бойцы Центральной группировки войск отбили атаку украинской армии на Краснолиманском направлении. В итоге противник лишился более 100 человек, бронированной машины и двух пикапов.