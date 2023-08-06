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Регион
Опубликовано 6 августа 2023, 04:59

Бойцы группировки "Центр" за сутки уничтожили три украинские гаубицы

Минобороны РФ: Бойцы группы "Центр" уничтожили две гаубицы М777 и одну "Мста-Б"

В ходе специальной военной операции на Украине российскими военнослужащими были уничтожены две иностранные гаубицы М777, а также "Мста-Б". По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, технику ликвидировали дроном-камикадзе "Ланцет". Его заявление есть в распоряжении ТАСС.

"Барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражена гаубица М777 западного производства. В ходе контрбатарейной борьбы также поражены гаубица М777, гаубица "Мста-Б" и 120-мм миномёт противника", — заявил Савчук.

Кроме этого, средства противовоздушной обороны сбили четыре дрона ВСУ и три заряда РСЗО HIMARS. Также бойцы Центральной группировки войск отбили атаку украинской армии на Краснолиманском направлении. В итоге противник лишился более 100 человек, бронированной машины и двух пикапов.

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 210 военных на Южно-Донецком направлении

Ранее экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, цель была поражена в районе населённых пунктов Серебрянка и Ивановское.

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vk.com / Минобороны РФ

Оксана Попова
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