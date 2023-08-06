Двое мирных жителей Горностаевки в Херсонской области погибли при обстреле ВСУ
Двое мирных жителей погибли в результате обстрела украинскими войсками села Горностаевка в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.
"В результате обстрела населённого пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя", — сказал он.
Представитель экстренных служб добавил, что накануне ВСУ выпустили по Горностаевке 14 снарядов. Также известно, что в течение прошедшей ночи Киев продолжил обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Алёшках, Солонцах. Было выпущено 32 снаряда.
Ранее Лайф писал, что в ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель города Кременная. Украинская сторона использует методы, которые присущи террористическим группировкам, не считаясь с жизнями мирного населения Донбасса, заявили в администрации Кременского района.
ТАСС / Валентин Спринчак