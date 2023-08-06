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6 августа, 06:37

Двое мирных жителей Горностаевки в Херсонской области погибли при обстреле ВСУ

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела украинскими войсками села Горностаевка в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

"В результате обстрела населённого пункта Горностаевка получили ранения, несовместимые с жизнью, два мирных жителя", — сказал он.

Представитель экстренных служб добавил, что накануне ВСУ выпустили по Горностаевке 14 снарядов. Также известно, что в течение прошедшей ночи Киев продолжил обстрелы гражданской инфраструктуры в Новой Каховке, Алёшках, Солонцах. Было выпущено 32 снаряда.

Женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ

Женщина погибла при обстреле Донецка ВСУ

Ранее Лайф писал, что в ЛНР из-за обстрела со стороны ВСУ погиб мирный житель города Кременная. Украинская сторона использует методы, которые присущи террористическим группировкам, не считаясь с жизнями мирного населения Донбасса, заявили в администрации Кременского района.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Никита Никонов
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