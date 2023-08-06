В Тюменской области четырёхлетний мальчик проглотил 23 магнитных шарика

В Тюменской области хирурги Тобольской областной больницы удалили 23 магнитных шарика от игрушки-антистресса из желудка и кишечника четырёхлетнего мальчика. О спасении ребёнка рассказали на сайте администрации региона.

В больницу мальчик поступил с низкой активностью и общей слабостью. После проведения рентгена врачи нашли в брюшной полости скопление инородных тел. Магниты притянулись друг к другу и соединили органы между собой, а это могло вызвать непроходимость и повредить стенки кишечника и желудка.

"Несколько металлических шариков врачи извлекли методом гастроскопии, однако к некоторому количеству примагниченных частей, которые сцепили органы, доступ был возможен только с помощью рассечения брюшной полости", — отметили в пресс-службе.

Операция длилась около часа и прошла успешно, теперь жизни ребёнка ничего не угрожает. В заключение врачи призвали родителей внимательно следить за тем, что находится в руках у детей.