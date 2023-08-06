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6 августа, 07:59

Новый приказ НАТО приведёт к погибели ВСУ, заявил американский разведчик

Экс-разведчик США Риттер: Зеленский обрёк бронетанковые отряды ВСУ на убой

Североатлантический альянс отдал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приказ снова отправить механизированные батальоны ВСУ на убой. Такое заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал американский разведчик Скотт Риттер.

"Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают", — сказал он.

По словам Риттера, лидеры стран-участниц блока не в восторге от проходящего наступления ВСУ, ведь значительных успехов нет. К тому же украинские войска меньше пользуются западной техникой. Всё это и подтолкнуло НАТО приказать Зеленскому вернуться к тактике альянса: штурмовать с большим количеством бронетехники. В противном случае Запад перестанет поставлять Киеву технику.

"Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — подчеркнул Риттер.

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Ранее в США объяснили, почему продолжение контрнаступления ВСУ не имеет смысла. По словам экс-аналитика Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Поузена, даже если теоретически предположить, что ВСУ смогут прорвать первую линию обороны ВС РФ, то затем они столкнутся с контратакой российских резервов.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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