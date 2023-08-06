Североатлантический альянс отдал украинскому президенту Владимиру Зеленскому приказ снова отправить механизированные батальоны ВСУ на убой. Такое заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал американский разведчик Скотт Риттер.

"Украинцам пришлось вернуться к массовым бронетанковым штурмам. Именно это мы и наблюдаем. Они посылают батальоны бронетехники в зону поражения, где русские их полностью уничтожают", — сказал он.

По словам Риттера, лидеры стран-участниц блока не в восторге от проходящего наступления ВСУ, ведь значительных успехов нет. К тому же украинские войска меньше пользуются западной техникой. Всё это и подтолкнуло НАТО приказать Зеленскому вернуться к тактике альянса: штурмовать с большим количеством бронетехники. В противном случае Запад перестанет поставлять Киеву технику.

"Это массовое убийство на поле боя. Украинцы не победят", — подчеркнул Риттер.