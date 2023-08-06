"Бьёт и оставляет одну": В Новосибирске соседи обвинили многодетную мать в издевательствах над дочерью

В Новосибирске жители одной из многоэтажек забили тревогу из-за жестокого обращения с маленьким ребёнком. Они обвиняют мать в том, что она не следит за старшей дочкой и часто избивает её. В местном паблике "АСТ 54" в соцсети "ВКонтакте" появились жуткие видеозаписи из лифта и с камеры домофона, указывающие на недопустимое поведение женщины.

Жительница Новосибирска жестоко обращается с дочкой. Видео © VK / "АСТ 54"

"На протяжении месяца девочка пяти-шести лет гуляет одна на детской площадке без присутствия взрослых. Возвращается домой в 22-23:00. Мать оставляет её одну с младшим братом, в то время когда она с отцом и младшим третьим ребёнком ездят по своим делам! Дети высовываются в окно, с третьего этажа! Так же мать распускает руки и бьёт девочку", — написал один из соседей.

На опубликованных кадрах видно, как мать грубо толкает дочку во входную дверь подъезда, а после ругает и даёт ей пощёчину в лифте. Соседи неоднократно делали выговоры женщине и грозились вызвать полицию. Однако та не обращала никакого внимания на замечания. После появления ролика в соцсетях, правоохранительные органы начали проверку. Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МВД, в отношении многодетной матери составлен административный протокол, также проводится проверка условий проживания трёх её несовершеннолетних детей.