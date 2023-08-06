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6 августа, 09:30

Лошадь откусила девочке два пальца в конном клубе под Петербургом

"78.ru": В Ленобласти лошадь откусила девочке два пальца в конном клубе

В Ленинградской области в конном клубе во Всеволожском районе лошадь набросилась на восьмилетнюю девочку и откусила ей два пальца. Об этом сообщает "78.ru".

Уточняется, что ребёнок был в клубе вместе со своими родителями. После инцидента девочку доставили в ближайшую больницу. Пострадавшей оказали помощь, её состояние удовлетворительное. На данный момент неизвестна причина, по которой лошадь набросилась на ребёнка.

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Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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