Лошадь откусила девочке два пальца в конном клубе под Петербургом

В Ленинградской области в конном клубе во Всеволожском районе лошадь набросилась на восьмилетнюю девочку и откусила ей два пальца. Об этом сообщает "78.ru".

Уточняется, что ребёнок был в клубе вместе со своими родителями. После инцидента девочку доставили в ближайшую больницу. Пострадавшей оказали помощь, её состояние удовлетворительное. На данный момент неизвестна причина, по которой лошадь набросилась на ребёнка.