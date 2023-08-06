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6 августа, 09:41

ВСУ обстреляли хлебозавод в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атаковали из РСЗО HIMARS хлебозавод в Токмаке под Запорожьем

Украинские войска минувшей ночью атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS хлебозавод в городе Токмаке. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник нанёс ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу, расположенному в Токмаке. Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет", — написал он.

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Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле деревни Кулиги в Курской области со стороны ВСУ. В результате были повреждены три домовладения и здание школы.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci / Anadolu Agency

Светлана Оперук
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