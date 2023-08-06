ВСУ обстреляли хлебозавод в Запорожской области

Украинские войска минувшей ночью атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS хлебозавод в городе Токмаке. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Противник нанёс ракетный удар из РСЗО "Хаймарс" по хлебозаводу, расположенному в Токмаке. Здание получило частичные разрушения, благо пострадавших нет", — написал он.