Воскресенье стало самым тёплым днём в Москве с начала лета
Синоптик Леус: 6 августа стало самым тёплым днём в Москве с начала лета
Самым тёплым днём в Москве с начала лета стало воскресенье, 6 августа. Температура воздуха в столице в 11 утра достигла плюс 30,2 градуса. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Воскресенье вышло на первое место среди самых тёплых дней нынешнего лета, и впервые с начала сезона температура воздуха превысила отметку в плюс 30 градусов", — сообщил он в телеграм-канале.
По словам Леуса, за период наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура выше 30 градусов тепла 6 августа в Москве была лишь три раза — в 2010, 2014 и 2022 годах.
Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что в августе дневная температура зафиксируется в пределах 20–26 градусов и вряд ли будет сильная жара. При этом дожди продолжатся, по крайней мере в столице.
Агентство городских новостей "Москва" / Ярослав Чингаев