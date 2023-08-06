Воскресенье стало самым тёплым днём в Москве с начала лета

Самым тёплым днём в Москве с начала лета стало воскресенье, 6 августа. Температура воздуха в столице в 11 утра достигла плюс 30,2 градуса. Об этом рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Воскресенье вышло на первое место среди самых тёплых дней нынешнего лета, и впервые с начала сезона температура воздуха превысила отметку в плюс 30 градусов", — сообщил он в телеграм-канале.

По словам Леуса, за период наблюдений на метеостанции ВДНХ с 1949 года температура выше 30 градусов тепла 6 августа в Москве была лишь три раза — в 2010, 2014 и 2022 годах.