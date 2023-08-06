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Регион
Опубликовано 6 августа 2023, 10:05
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Подсчитаны потери ВСУ на Донецком направлении

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 170 человек и польскую гаубицу Krab

Вооружённые силы Украины на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и пять автомобилей. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российская группировка войск "Юг" за сутки отразила на данном участке пять атак Вооружённых сил Украины.

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Ранее Лайф писал, что российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, поражение противнику было нанесено в 145 районах.

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Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency

Никита Осипов
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