Вооружённые силы Украины на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и пять автомобилей. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что российская группировка войск "Юг" за сутки отразила на данном участке пять атак Вооружённых сил Украины.