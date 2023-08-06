Подсчитаны потери ВСУ на Донецком направлении
ВСУ на Донецком направлении потеряли до 170 человек и польскую гаубицу Krab
Вооружённые силы Украины на Донецком направлении за сутки потеряли до 170 военных и пять автомобилей. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 170 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также самоходная гаубица Krab польского производства", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что российская группировка войск "Юг" за сутки отразила на данном участке пять атак Вооружённых сил Украины.
Ранее Лайф писал, что российские военные поразили более 130 артподразделений ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, поражение противнику было нанесено в 145 районах.
Getty Images / Ignacio Marin / Anadolu Agency