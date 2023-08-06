Российский корабль спас МКС от столкновения с космическим мусором
"Роскосмос": "Прогресс МС-22" увёл МКС от столкновения с космическим мусором
Российский грузовой корабль "Прогресс МС-22" увёл Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".
"Сегодня грузовой корабль "Прогресс МС-22" выполнил манёвр уклонения МКС от возможного столкновения с космическим мусором", — говорится в пресс-релизе.
В госкорпорации уточнили, что в 05:03 мск включились двигатели корабля. Они проработали 196 секунд и выдали импульс величиной 0,3 м/с. В результате средняя высота орбиты МКС составила 416,4 километра над поверхностью Земли.
Ранее Лайф сообщал, что "Роскосмос" провёл успешные испытания двигателя РД-191 для ракеты "Ангара". Их выполнили на испытательном комплексе Научно-производственного объединения "Энергомаш".
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