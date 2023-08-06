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6 августа, 11:05

Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Пакистане, погибли десятки людей

Geo News: В Пакистане около 20 человек погибло при сходе поезда с рельсов

В провинции Пакистана Синд десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. В результате погибло около 20 человек, 80 получили различные травмы. Об этом сообщил телеканал Geo News.

В Пакистане поезд с пассажирами сошёл с рельсов. Видео © Twitter / rjadi28 / upuknews1

Инцидент произошёл рядом с городом Навабшах. В соцсетях распространили видео с последствиями схода поезда. На кадрах пострадавшим помогают выбраться из повреждённых вагонов.

В США сошёл с рельсов очередной грузовой поезд

В США сошёл с рельсов очередной грузовой поезд

На месте работают спасатели. В ближайших больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Гагаузии на юге Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Уточнялось, что причиной происшествия стала жара, из-за которой рельсы деформировались.

Обложка ©

Twitter / upuknews1

Илья Суриков
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