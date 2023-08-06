Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Пакистане, погибли десятки людей

В провинции Пакистана Синд десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. В результате погибло около 20 человек, 80 получили различные травмы. Об этом сообщил телеканал Geo News.

В Пакистане поезд с пассажирами сошёл с рельсов. Видео © Twitter / rjadi28 / upuknews1

Инцидент произошёл рядом с городом Навабшах. В соцсетях распространили видео с последствиями схода поезда. На кадрах пострадавшим помогают выбраться из повреждённых вагонов.

На месте работают спасатели. В ближайших больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.