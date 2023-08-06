Пассажирский поезд сошёл с рельсов в Пакистане, погибли десятки людей
Geo News: В Пакистане около 20 человек погибло при сходе поезда с рельсов
В провинции Пакистана Синд десять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. В результате погибло около 20 человек, 80 получили различные травмы. Об этом сообщил телеканал Geo News.
Инцидент произошёл рядом с городом Навабшах. В соцсетях распространили видео с последствиями схода поезда. На кадрах пострадавшим помогают выбраться из повреждённых вагонов.
На месте работают спасатели. В ближайших больницах ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Гагаузии на юге Молдавии шесть вагонов с зерном сошли с рельсов. Уточнялось, что причиной происшествия стала жара, из-за которой рельсы деформировались.
Twitter / upuknews1