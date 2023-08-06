Ольга Орлова оправдалась за решение не брать дочь на отдых в Италию
Певица Ольга Орлова: Летать с младенцем на отдых бессмысленно
Ольга Орлова с дочерью Анной. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olgaorlova1311
Певица и телеведущая Ольга Орлова заявила в соцсетях, что вместе с супругом-бизнесменом уехала на отдых в Италию. И её внимательные подписчики по фото и видео догадались, что 45-летняя звезда не взяла с собой шестимесячную дочку Анну. Некоторые из них обвинили знаменитость в том, что она "бросила ребёнка".
И Орловой пришлось ответить на такие комментарии. Певица заявила, что летать с младенцем на отдых пока бессмысленно: ребёнку будет трудно перенести два перелёта и несколько часов в машине.
"Это тяжело даже для взрослых, а грудничку и вовсе не нужно! Она с нимбом "яжематери" поднимается в своих самоощущениях на много километров надо мной. Она-то никогда не оставляла ребёнка ни на минуту! Не то что я", — иронично отметила телеведущая, отвечая подписчице.
По её мнению, несколько "качественных часов" в день с детьми лучше, чем постоянно сидеть с ребёнком, даже когда устал.
Ранее Ольга Орлова показала фото трёхмесячной дочки с её крестин. Крёстной мамой для Анны стала телеведущая Ксения Бородина.