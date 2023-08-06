В Кремле не увидели оснований для заключения мира с Украиной

На сегодняшний день никаких оснований для заключения мирного договора с Украиной нет, поэтому российская военная спецоперация в обозримом будущем продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The New York Times.

"Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем", — сказал представитель Кремля.