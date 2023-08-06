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Регион
Опубликовано 6 августа 2023, 12:54
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В Кремле не увидели оснований для заключения мира с Украиной

Песков: Оснований для заключения мирного договора с Украиной сейчас нет

На сегодняшний день никаких оснований для заключения мирного договора с Украиной нет, поэтому российская военная спецоперация в обозримом будущем продолжится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков газете The New York Times.

"Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем", — сказал представитель Кремля.

В Кремле ответили на вопрос, хочет ли Россия больше украинских территорий
В Кремле ответили на вопрос, хочет ли Россия больше украинских территорий

Ранее были раскрыты первые результаты переговоров по Украине в Саудовской Аравии. Напомним, на встречу для поиска дипломатического решения конфликта собрались представители 30 государств, Россию же не пригласили.

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Pexels

Наталья Исакова
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